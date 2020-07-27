Учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

https://static.news.ru/photo/fd1379ea-cffb-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.

Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки. <...> Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обеспечить [эпидемическую безопасность] наших детей и учителей, — сказал Кравцов в ходе брифинга, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что подготовка к 1 сентября уже ведётся.

Ранее министр рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Как писал NEWS.ru, в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых.

Среди участников эксперимента Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе.