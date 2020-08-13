Регионам РФ разрешили самим выбрать формат школьных линеек

https://static.news.ru/photo/5181cb4e-dd76-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Каждый регион России будет самостоятельно принимать решение о формате проведения торжественных школьных линеек 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом ТАСС сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов. Министр пообещал, что в даже в тех регионах, где откажутся проводить «живые» линейки, ведомство постарается сохранить общую атмосферу праздника.

Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах исходя, прежде всего, из требований по защите здоровья, — подчеркнул Кравцов.

11 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина глава Минпросвещения заявил, что занятия в российских школах начнутся 1 сентября в очном формате, передавал NEWS.ru. При этом в учебных заведениях будут соблюдать все положенные меры санитарной безопасности.