Учебный год в российских вузах начнётся 1 сентября

https://static.news.ru/photo/42fb4692-dbc1-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Учебный год в вузах России стартует, как обычно, с 1 сентября, однако иностранные студенты будут допускаться к занятиям только после двухнедельного карантина с последующим обследованием на коронавирус. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

В абсолютном большинстве вузов планируем учебный год в традиционном формате с 1 сентября при соблюдении мер санитарной безопасности. С сентября в высших учебных заведениях станет обязательным ношение масок, — цитирует «Интерфакс» руководителя ведомства, выступившего на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, маски можно будет не надевать при проведении лекций и на занятиях творческой направленности.

Фальков добавил, что особое внимание будет уделено подготовке общежитий и организации питания для студентов и преподавателей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадздора.

Министр отметил, что занятия физкультурой будут проводиться в основном на свежем воздухе. В помещениях вузов станут регулярно дезинфицировать воздух, а студентам будут измерять температуру. Студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы, а сотрудникам, входящим в группы риска, предоставят возможность работать дистанционно.

Ранее Роспотребнадзор и Минобрнауки РФ разработали рекомендации по профилактике COVID-19 в высших учебных заведениях. Так, оба ведомства советуют измерять температуру находящимся в здании студентам и преподавателям не менее двух раз в день. Кроме того, Роспотребнадзор советует не допускать к проведению очных занятий в университетах преподавателей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Учебный год в обычном формате начнётся 1 сентября не только в вузах. В Минпросвещения заявили, что в российских школах новый учебный год также стартует 1 сентября, но с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов, писал NEWS.ru.