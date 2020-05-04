Власти России усилят контроль за охраной Байкала

https://static.news.ru/photo/4ec67986-8e25-11ea-aed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин распорядился создать правительственную комиссию по охране озера Байкал. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Комиссия будет обеспечивать согласованность действий федерального центра с органами исполнительной власти Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края при решении задач по охране Байкала как уникальной экосистемы и объекта всемирного природного наследия.

Среди задач правительственной комиссии — государственный экологический мониторинг экосистемы озера, реализация инвестпроектов на территории Байкала, а также международное сотрудничество в области охраны водоёма.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Минприроды России совместно с правительством Иркутской области должны учесть лучшие мировые технологические решения при подготовке проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК). Соответствующее поручение дала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.