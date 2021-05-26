Власти России признали нежелательными три немецкие НКО

https://static.news.ru/photo/b1cac4c8-be3b-11eb-b736-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательными три некоммерческие организации из Германии. Об этом говорится на сайте ведомства.

По ограничения попали «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer e.V.), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Российские власти считают, что работа этих организаций представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности страны.

Соответствующую информацию уже направили в Минюст для внесения этих организаций в список признанных нежелательными.

Сайт первой организации, «Форума русскоязычных европейцев», не обновлялся с ноября 2019 года. На нём сказано, что НКО появилась для объединения живущих в Германии носителей русского языка, которые придерживаются европейских либерально-демократических ценностей и выступают против властей России, а одной из главных задач организации является «разоблачение лживой кремлёвской пропаганды».

«Центр либеральной современности» сообщает на своём сайте, что является «местом встречи свободных людей из всех политических лагерей для поиска ответов на великие вызовы нашего времени».

«Немецко-русский обмен» — благотворительная организаций, занимающаяся «поддержкой открытое и мирное сотрудничество в между Германией, Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами Восточного партнёрства».

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими. Для принятия документ должен одобрить Совет Федерации и президент. В этом случае путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.