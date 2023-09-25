Власти России хотят собирать больше данных об авиапассажирах «Известия»: авиакомпании станут требовать больше данных о пассажирах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти обяжут авиакомпании собирать больше данных о пассажирах при бронировании билетов, сообщают «Известия». Сведения станут передаваться в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Издание отмечает, что в централизованную базу персональных данных хотят собирать информацию в том числе о способе оплаты билета и багаже. Весь список категорий данных пока не установлен, пояснил источник «Известий».

Российские власти планируют расширить перечень данных о бронировании авиабилетов, которые должны передаваться в <...> ЕГИС ОТБ. Например, данные о способе оплаты билета, данные учетной записи пассажира на сайте авиакомпании и адрес интернет-протокола (IP-адрес) компьютера, с которого передавалась информация при бронировании, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что также от авиакомпаний могут потребовать передавать в ЕГИС ОТБ информацию о том, когда пассажир бронировал билет, с кем он планировал лететь, вносились ли изменения в бронь.

Ранее стало известно,что хакеры, предположительно действующие в интересах Украины, получили доступ к базам данных пассажиров российской компании «Сирена-Трэвел». Файлы содержат информацию о пассажирах авиакомпаний и их страховках за период с 2007 по 2023 годы. В двух взломанных базах содержится порядка 664,6 млн записей с личными данными пассажиров.