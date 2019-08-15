https://static.news.ru/photo/e36b452a-bf8c-11e9-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Росприроднадзор сообщил, что возле аэропорта Жуковский в Подмосковье действительно находится незаконная свалка.

Кроме того, в непосредственной близости от взлётно-посадочной полосы также размещена санкционированная мусороперегрузочная станция, сообщается на сайте ведомства.

Власти получали жалобы о несоблюдении экологических правил с 2017 года. В этом же году был выявлен неразрешённый полигон. По итогам соответствующего расследования ответственная компания получила штраф в 500 тысяч рублей. Однако нарушения устранены не были.

Как писал News.ru, ранее командир экипажа самолёта Airbus А321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт.

Минприроды России потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский. Глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин опроверг данные о том, что причиной инцидента могла стать свалка. По его словам, ближайший к месту ЧП полигон был закрыт в 2012 году и не является местом большого скопления птиц, которые попали в двигатель лайнера.