Власти Подмосковья рассказали об открытии торговых центров

https://static.news.ru/photo/abf9c7a0-a40c-11ea-9a8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев / АГН«Москва»

Торговые центры Московской области могут открыть на втором этапе снятия ограничений. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Также политик рассказал о ходе работ по благоустройству области, передаёт РИА Новости. По его словам, к августу в Подмосковье завершится ямочный ремонт, к сентябрю закончится благоустройство примерно 700 дворов, а к октябрю благоустроят больше 30 общественных пространств.

Такие заявления руководитель области сделал в ходе видеоконференции с руководителями муниципалитетов.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти приняли решение об открытии торговых центров в городе с 1 июня. Режим самоизоляции при этом сохраняется в городе до 14 июня.