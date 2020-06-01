Власти Подмосковья рассказали об открытии торговых центров

Торговые центры Московской области могут открыть на втором этапе снятия ограничений. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Также политик рассказал о ходе работ по благоустройству области,
Такие заявления руководитель области сделал в ходе видеоконференции с руководителями муниципалитетов.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти приняли решение об открытии торговых центров в городе с 1 июня. Режим самоизоляции при этом сохраняется в городе до 14 июня.
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