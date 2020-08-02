Власти не планируют делать все места в российских вузах бюджетными

https://static.news.ru/photo/06831926-d4a8-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минобрнауки России не рассчитывает, что к 2024 году все места в вузах станут бюджетными. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Дмитрий Афанасьев.

Нет, конечно. Такой цели нет, и бюджетных ресурсов на это нет. Я уже говорил, базовый принцип — на двух выпускников школы одно место бакалавриата или специалитета, — сообщил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее Афанасьев заявил, что чуть более 30 тысяч бюджетных мест будет дополнительно выделено в российских вузах. Увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства упомянул в послании Федеральному собранию.

Также сообщалось, что Министерство науки и высшего образования сообщило об изменении методики распределения бюджетных мест в вузах. Новые правила применили уже в 2020 году. Теперь Минобрнауки рассчитывает общие объёмы мест по укрупнённым группам специальностей и направлений. При этом там учитывают потребности конкретных регионов в тех или иных кадрах. Затем свои предложения вносят центры ответственности (отраслевые ведомства, ассоциации вузов, общественные объединения и госкорпорации). Они направляются регионам, а те формируют встречные предложения по количеству мест. Это позволяет в результате сформировать окончательное распределение общего объёма мест, писал NEWS.ru.