Власти не будут запрещать поездки и путешествия в нерабочие дни

Вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни не планируется. Это право останется у граждан, даже несмотря на опасения эпидемиологов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется, - сказал он.

По мнению Пескова, нерабочие дни поспособствуют улучшению эпидемиологической ситуации.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не понимает общей реакции на поведение россиян, которые во время вынужденных «каникул» собрались поехать в Турцию и Египет. Бояться, что вернувшиеся из отпуска туристы станут новыми разносчиками инфекции, не стоит

Напомним, президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Главы регионов имеют право принимать самостоятельные решения по введению нерабочих дней — вводить их раньше и отменять позднее.