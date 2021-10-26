Мясников поддержал россиян, собравшихся в Турцию и Египет в нерабочие дни

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не понимает общей реакции на поведение россиян, которые во время вынужденных «каникул» собрались поехать в Турцию и Египет. Бояться, что вернувшиеся из отпуска туристы станут новыми разносчиками инфекции, не стоит, сообщил он в своём Telegram-канале.

Мясников заявил , что уровень инфицирования в Турции и Египте значительно ниже, чем в России, и отправляющиеся туда люди выпадают из внутрироссийской «цепи передачи инфекции», что отвечает и задачам нынешнего локдауна. К тому же там имеет место строгий контроль ПЦР-тестов, а по возвращении в Россию туристы также пройдут необходимый контроль.

Пусть отдыхают, если деньги есть! — подытожил врач.

Ранее на фоне спроса стоимость билетов в Анталью увеличилась до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону. Сообщается, что туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября.