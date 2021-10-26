Билеты на курорты Турции и Египта подорожали до 350-450 тысяч рублей

Стоимость билетов в Анталью увеличилась до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Aviasales.

Как сообщает издание, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября.

Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путёвку, — приводят «Известия» слова информированного источника.

По данным на вечер 26 октября цена на билеты различных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находились в пределах от 62,5 тысячи рублей до 450 тысяч рублей, в Шарм-эш-Шейх — от 50 тысяч до 350 тысяч рублей. Рейс из Москвы в анталью стоит 352 тысячи рублей.

Как рассказали представители авиакомпаний и туроператоров. цены резко выросли на фоне увеличения спроса на перелёты на популярные среди россиян курорты Египта и Турции, а также из-за быстрой заполняемости кресел в самолётах и мест в отелях.

Ранее власти Крыма рассказали о загруженности отелей на время локдауна.