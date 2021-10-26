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Власти Крыма рассказали о загруженности отелей на время локдауна

11:49, 26 октября 2021
Власти Крыма рассказали о загруженности отелей на время локдауна Коктебель, Крым Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
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На время локдауна с 30 октября по 7 ноября отели и санатории Крыма не будут перегружены туристами. Об отсутствии «ажиотажного спроса на размещение» рассказал министр курортов региона Вадим Волченко в беседе с «ФедералПресс».

Ажиотажного спроса на размещение нет. <...> С 30 октября по 7 ноября он остаётся на уровне октября, — подтвердил Волченко.

По его прогнозам, загруженность отелей Крыма не изменится на ноябрьские праздники. Сейчас санатории заполнены отдыхающими на 69%, пятизвёздочные отели — на 80%. Более низкоуровневые курортные заведения загружены туристами на 62% и 68%, сообщил Волченко.

Ранее стало известно, что с 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет лишь с QR-кодами о вакцинации или со справкой переболевшего коронавирусом. Для проверки будут установлены специальные блокпосты.

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