Власти назвали дату отключения отопления в Москве

https://static.news.ru/photo/1312c31c-8b24-11ea-8e7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил о планах отключить отопление в столице 6-7 мая.

Мы не останавливаем подготовки к новому отопительному периоду. Через несколько дней, примерно 6-7 мая, мы отключим отопление, — цитирует Бирюкова РИА Новости.

По словам чиновника, город надо готовить к работе в следующий зимний период. Он отметил, что это очень серьёзная работа.

А мы привыкли к тому, что уже 11 зимних периодов нет аварий, отключений. Поэтому мы сейчас усиленно параллельно занимаемся подготовкой тепло-, водомагистралей, энергетических магистралей, газовых, подготовка и всех наших станций перекачки, генерации тепла и электроэнергии к работе в зимний период, — подытожил Бирюков.

Как ранее писал NEWS.ru, оптимизации системы теплоснабжения в 2019 году позволила Москве сократить выбросы парниковых газов.