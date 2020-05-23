Власти Мособласти выяснят причину загрязнения Москвы-реки в Красногорске

https://static.news.ru/photo/db968382-9d1c-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экологии Московской области исследовало акваторию Москвы-реки в районе Красногорска. Специалисты изучали маслянистое пятно и причины его появления.

Ведомство рассматривает несколько версий. Накануне местные жители обратили внимание чиновников на странные образования на поверхности воды в месте впадения реки Банька, пишет РИА Новости.

Длина плёнки составила около 500 метров. Её площадь — около 300 «квадратов». Экстренные службы предотвратили распространение вещества с помощью сорбентов.

Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне более 40 нарушений выявили в ходе проверки предприятий по перевалке угля в морских портах Находка и Восточный в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственного за экологию волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана в заказнике. Он попался с поличным, возбуждено уголовное дело.