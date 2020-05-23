Власти Мособласти выяснят причину загрязнения Москвы-реки в Красногорске

Министерство экологии Московской области исследовало акваторию Москвы-реки в районе Красногорска. Специалисты изучали маслянистое пятно и причины его появления.
Ведомство рассматривает несколько версий. Накануне местные жители обратили внимание чиновников на странные образования на поверхности воды в месте впадения реки Банька,
Длина плёнки составила около 500 метров. Её площадь — около 300 «квадратов». Экстренные службы предотвратили распространение вещества с помощью сорбентов.
Было проведено обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска, отрабатываются версии причины загрязнения — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля, — говорится в сообщении ведомства.
Накануне более 40 нарушений выявили в ходе проверки предприятий по перевалке угля в морских портах Находка и Восточный в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ответственного за экологию волгоградского чиновника заподозрили в незаконной охоте на кабана в заказнике. Он попался с поличным, возбуждено уголовное дело.
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