Власти Москвы сохранят ограничения по заполняемости для учреждений культуры

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что власти столицы не будут отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры.
Решение по этому вопросу будут принимать специалисты Роспотребнадзора,
Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан. Поэтому пока с Роспотребнадзором в постоянном контакте. Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать, — сказал Кибовский.
Глава департамента культуры подчеркнул, что поспешное решение о снятии или смягчении ограничений может привести к их ужесточению в будущем. Он напомнил, что у властей Москвы уже есть подобный негативный опыт.
Мэр столицы Сергей Собянин в конце января своим указом ограничил заполняемость учреждений культуры пределом в 50% от вместимости залов.
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