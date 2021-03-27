Власти Москвы сохранят ограничения по заполняемости для учреждений культуры

https://static.news.ru/photo/3c5b1a90-8f2d-11eb-8691-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что власти столицы не будут отменять ограничения по максимальной заполняемости залов в учреждениях культуры.

Решение по этому вопросу будут принимать специалисты Роспотребнадзора, отметил чиновник в беседе с «Интерфаксом».

Мы рады тому, что мы сейчас имеем, но в эйфорию впадать мы не имеем права. Мы не имеем права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан. Поэтому пока с Роспотребнадзором в постоянном контакте. Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать, — сказал Кибовский.

Глава департамента культуры подчеркнул, что поспешное решение о снятии или смягчении ограничений может привести к их ужесточению в будущем. Он напомнил, что у властей Москвы уже есть подобный негативный опыт.

Мэр столицы Сергей Собянин в конце января своим указом ограничил заполняемость учреждений культуры пределом в 50% от вместимости залов.

Ранее Московский метрополитен зафиксировал рекордное количество поездок с начала пандемии коронавирусной инфекции. Подземкой на уходящей неделе пользовались свыше 7 млн человек ежедневно, передавал NEWS.ru.