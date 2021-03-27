В метро Москвы зафиксировали рекордный пассажиропоток с начала пандемии

https://static.news.ru/photo/e0fa1e2e-8f15-11eb-87d4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский метрополитен зафиксировал рекордное количество поездок с начала пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Подземкой на уходящей неделе пользовались свыше 7 млн человек ежедневно.

Уже сейчас пассажиропоток восстановился на 80% (если сравнивать с уровнем 2019 года). Не забывайте беречь себя — носите средства защиты в пути, — передаёт транспортное ведомство в своём Telegram-канале.

27 марта суточная заболеваемость COVID-19 в мегаполисе упала после трёхдневного подъёма. Так, за минувшие 24 часа в столице подтвердили 1551 новый случай COVID-19. За всё время вспышки недуга в Москве выявили свыше 1 млн случаев заражения, более 16 тысяч из них закончились летальным исходом. Исцелились свыше 940 тысяч граждан.

Загруженность столичных автомобильных дорог днём 27 марта достигла семи баллов из десяти возможных, следует из информации ресурса «Яндекс.Пробки». Движение затруднено на северо-западном участке Третьего транспортного кольца. На севере и юге МКАД также фиксируются пробки. Скорость потока снижена и на центральных улицах городах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в долгосрочной перспективе действующие линии московского метро могут быть продлены за МКАД. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, все мировые столицы имеют тенденцию к росту, что вызывает неизбежную потребность перемещения граждан с окраин города к центру. Не является исключением и Москва.