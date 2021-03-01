Власти Москвы рассказали о перспективах продления метро за МКАД

https://static.news.ru/photo/76e5b8a0-721f-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В долгосрочной перспективе действующие линии московского метро могут быть продлены за МКАД. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В интервью РИА «Недвижимость» Загрутдинов отметил , что все мировые столицы имеют тенденцию к росту, что вызывает неизбежную потребность перемещения граждан с окраин города к центру. Не является исключением и Москва.

После того, как мы запустим Большую кольцевую линию и разгрузим старую Кольцевую линию метро, можно будет уже думать, как забирать пассажиров за МКАД, — сказал Загрутдинов.

Он сообщил, что на сегодняшний день имеются планы выхода за МКАД Троицкой линии метро, которая в 2024 году дотянется до Коммунарки, а еще через год достигнет Троицка.

Также за пределами МКАД окажется станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро. У Сокольнической линии появится станция «Новомосковская», а у Калининско-Солнцевской — станции «Пыхтино» и «Внуково».

Что касается строительства новых линий метро, то об этом говорить рано, заявил глава департамента строительства. По его словам, эти линии необходимо чётко увязать с развитием Московских центральных диаметров и другого общественного транспорта.

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