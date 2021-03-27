Пробки в Москве достигли семи баллов

https://static.news.ru/photo/21702240-8ef4-11eb-9e95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Загруженность столичных автомобильных дорог днём 27 марта достигла семи баллов из десяти возможных, следует из информации ресурса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса на время публикации, движение затруднено на северо-западном участке Третьего транспортного кольца. На севере и юге МКАД также фиксируются пробки. Скорость движения снижена и на центральных улицах городах.

Помимо этого, автомобилисты сталкиваются со сложностями на Москворецкой, Пречистенской, Смоленской и Даниловской набережных. Вылетные магистрали в настоящее время свободны.

Как писал NEWS.ru, ранее автомобильный эксперт Егор Васильев назвал несколько способов для водителей сэкономить бензин и деньги. По его словам, в первую очередь необходимо избегать резких торможений и ускорений. По его словам, работа педалью газа должна быть «максимально нежной», а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений.