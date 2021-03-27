Пробки в Москве достигли семи баллов

Загруженность столичных автомобильных дорог днём 27 марта достигла семи баллов из десяти возможных, следует из информации ресурса «Яндекс.Пробки».
Согласно
Помимо этого, автомобилисты сталкиваются со сложностями на Москворецкой, Пречистенской, Смоленской и Даниловской набережных. Вылетные магистрали в настоящее время свободны.
Как писал NEWS.ru, ранее автомобильный эксперт Егор Васильев назвал несколько способов для водителей сэкономить бензин и деньги. По его словам, в первую очередь необходимо избегать резких торможений и ускорений. По его словам, работа педалью газа должна быть «максимально нежной», а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений.