Автоэксперт раскрыл способы экономии бензина

https://static.news.ru/photo/dde39448-8c3d-11eb-94be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный эксперт Егор Васильев назвал несколько способов для водителей сэкономить бензин и деньги. По его словам, в первую очередь необходимо избегать резких торможений и ускорений.

Работа педалью газа должна быть «максимально нежной», а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений, — подчеркнул Васильев в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что езда становится экономной, если двигаться на минимальных оборотах двигателя. Для этого надо использовать повышенные передачи. Также лучше отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе кондиционер.

Васильев обратил внимание, что под горку всегда можно плавно ускориться. Это позволит въехать на подъём накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты лучше входить по максимально пологой траектории. Эксперт также считает важным избегать пробок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что недобросовестные инспекторы ГИБДД стали использовать новые уловки. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что сотрудники ГИБДД стали тормозить автомобиль под предлогом проверки документов. Но цель остановки — найти на асфальте или нижней части авто хотя бы каплю или потёк любой жидкости. Это техническая неисправность и машину нужно эвакуировать на штрафстоянку либо «решить вопрос на месте».