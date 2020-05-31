Власти Москвы проверят, как была оказана помощь умершей в больнице девочке

https://static.news.ru/photo/e84af93e-a373-11ea-b812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти столицы проверят качество оказания медицинской помощи девочке, которая скончалась в Морозовской детской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт департамента здравоохранения города Москвы.

Департамент здравоохранения Москвы в настоящее время проводит комплексную проверку по данному случаю, оценивается качество оказания медицинской помощи на всех её этапах, в том числе догоспитальном, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что для этого была создана комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты по педиатрии, ревматологии, инфекционным болезням, анестезиологии и реаниматологии.

Как стало известно, в инфекционное боксированное отделение Морозовской детской больницы девочка поступила на девятый день с начала заболевания.

Анализ на коронавирус оказался отрицательным. После этого её перевели в отделение ревматологии. Но по ходу обследования и лечения состояние девочки ухудшалось. Она скончалась в реанимации.

Как писал NEWS.ru, в Свердловской области местная жительница пригрозила подать в суд на губернатора региона Евгения Куйвашева из-за того, что её больному ребёнку отказывают в госпитализации.