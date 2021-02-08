Власти Москвы пообещали возвращение к обычной жизни в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/4c4cbe30-6a03-11eb-94bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пообещал снятие ограничений и возвращение к обычной жизни в столице в ближайшие месяцы.

Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения, — рассказал Ефимов в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что при условии соблюдения эпидемиологических требований Москва вернётся к полноценной жизни уже в ближайшие месяцы. Заммэра подчеркнул, что те небольшие ограничения в виде масочного режима и социального дистанцирования, которые действуют в городе, также положительно влияют на снижение числа заболевающих.

Ефимов также добавил, что после отмены ограничений на работу в ночное время выручка столичных ресторанов выросла на 10%, а в барах — на треть.

Ранее о снятии ограничений рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, в регионе прекращают действовать практически все ограничения, введённые из-за коронавируса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столичном регионе демонстрирует постоянное улучшение. Он добавил, что время после новогодних праздников показало, что возвращения к прежним показателям заболеваемости коронавирусом не случилось. При этом он отметил, что преждевременно говорить о снятии ограничений для пожилых людей и об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в Москве, писал NEWS.ru.