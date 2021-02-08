Воробьёв объявил о возвращении Подмосковья к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/1f711956-69f4-11eb-b294-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе прекращают действовать практически все коронавирусные ограничения.

Как передаёт телеканал «360», на совещании с зампредами областного правительства губернатор констатировал, что Подмосковье возвращается к обычной жизни.

По сути, все ограничения сняты, на массовые мероприятия остались ограничения. Но на трибунах спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определённых современных стандартов. Поэтому мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, — сказал Воробьёв.

Губернатор в ходе встречи с вице-премьерами также поздравил учёных и педагогов с Днём науки. Воробьёв отметил, что Подмосковье является лидером по числу наукоградов. Глава региона также напомнил, что на территории Московской области расположены флагманские предприятия самых разных отраслей промышленности.

Как писал NEWS.ru, 18 января Воробьёв распорядился снизить в больницах региона количество коек, выделенных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Это решение он аргументировал уменьшением числа госпитализаций.

За последние сутки в Московской области выявили 912 новых случаев COVID-19. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 200 203 случая заболевания при 4036 летальных исходах.