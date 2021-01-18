В подмосковных больницах приступили к сокращению ковидных коек

https://static.news.ru/photo/7fa5ea06-5971-11eb-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился снизить в больницах региона количество коек, выделенных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Это решение он аргументировал уменьшением числа госпитализаций с COVID-19.

Что касается ковид, у нас хорошие новости, видим и снижение количества выявляемых, и койки во всех географических локациях у нас освобождаются. Поэтому я дал команду приступить к сворачиванию коек, — цитирует «360» Воробьёва.

Он уточнил, что речь идёт о больницах Реутова, Бронниц, Щёлкова и Воскресенска. Чуть позже родильный дом в Балашихе возобновит работу по своему основному профилю.

Глава региона подчеркнул, что всё закупленное для борьбы с COVID-19 оборудование необходимо «максимально эффективно использовать в клиниках и госпиталях, которые нуждаются в обновлении».

Как писал NEWS.ru, в течение прошедших суток на территории России медицинские специалисты выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. К настоящему моменту за период пандемии в стране коронавирусом заразились 3 591 066 человек. По сообщению оперативного штаба, за последние 24 часа из больниц в РФ по выздоровлении врачи выписали 18 333 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В общей сложности с болезнью сумели справиться 2 978 764 россиянина. Кроме того, за прошедшие сутки в стране умер 471 человек, заражённый коронавирусом. Число жертв инфекции увеличилось до 66 037 россиян.