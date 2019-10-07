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Департамент городского имущества столицы подал в суд на акционерное общество «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Московские власти требуют у организации больше 58 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел . Причина судебного разбирательства в настоящий момент неизвестна.

Дело поступило в арбитраж 4 октября и ещё не принято к производству.