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Департамент городского имущества столицы подал в суд на акционерное общество «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Московские власти требуют у организации больше 58 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Причина судебного разбирательства в настоящий момент неизвестна.

Дело поступило в арбитраж 4 октября и ещё не принято к производству.

Ранее, как писал News.ru, москвичка подала в суд на столичную мэрию, усомнившись в законности применения в городской системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц. Иск подан в Савёловский суд. Основанием для него послужил штраф, который был назначен Поповой за одиночный пикет у здания Госдумы весной 2018 года.

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