Власти Москвы откроют МФЦ 25 мая

https://static.news.ru/photo/fe232742-99e4-11ea-8f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многофункциональные центры в Москве будут открыты с 25 мая. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

С понедельника откроем многофункциональные центры. Потому что огромное количество людей не получают услуги, — сказал он в эфире телеканала «Россия — 1».

Ранее, как писал NEWS.ru, градоначальник рассказал, что решение о возобновлении работы МФЦ будет принято в ближайшее время. Он добавил, что при этом всё же лучше учить людей, в первую очередь пожилых, получать услуги онлайн. Сейчас многофункциональные центры не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения.

Мэр Москвы также рассказал, что большинство услуг, предоставляемых в МФЦ, уже переведены в электронный вид. Но вал проблем, отсроченных решений накапливается с каждой неделей.