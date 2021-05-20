Власти Москвы объяснили слова о наказании для не следящих за здоровьем

https://static.news.ru/photo/7f14421a-b95a-11eb-945f-96000091f725_660.jpg Анастасия Ракова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, говоря о необходимости ввести финансовую ответственность для людей, которые не следят за здоровьем, не имела в виду введение штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы, передаёт «Интерфакс».

По данным властей, чиновница предложила переложить часть расходов на лечение таких людей на самих пациентов.

Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. <...> Никаких планов о введении штрафов заявлено не было, — отметили в ведомстве.

Там отметили, что речь идёт о случаях, «когда именно безответственное к собственному здоровью поведение при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжёлым последствиям», лечение которых потребует серьёзных вложений.

Накануне Ракова рассказала, что около 40% жителей столицы, прикреплённых к поликлиникам, ни разу их не посещали. Две трети из них — мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. По её словам, это свидетельствует о низкой культуре приверженности к профилактике и последующей диспансеризации. Она предложила ввести финансовую ответственность для граждан, которые не заботятся о собственном здоровье.