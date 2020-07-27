Власти Москвы не будут проводить кадастровую оценку недвижимости 2020 года

https://static.news.ru/photo/d249cacc-d003-11ea-b234-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году правительство Москвы откажется от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Данное решение было принято на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как стало известно, для расчётов размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 года невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января ещё никто и не слышал, — написал Собянин в своём личном блоге.

Согласно предварительным расчётам, кадастровая стоимость недвижимости в 2020 году должна была увеличиться примерно на 3%. Тем не менее в некоторых районах рост мог бы быть значительнее. По словам Собянина, вместе с ростом кадастровой стоимости выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость.

Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог. Поэтому кадастровой оценки в этом году не будет, а платить налоги на недвижимость за 2021 год граждане и бизнес будут по кадастровой стоимости 2018 года, — отметил градоначальник.

Он также добавил, что вопрос о проведении очередной кадастровой оценки будет подниматься уже в 2021 году. Так, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, в то же время бизнес сможет сэкономить от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. В целом снижение налогового бремени оценивается в четыре миллиарда рублей, подытожил мэр Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, загородные дома за первое полугодие подешевели в 51 регионе России, включая и столичный. Падение средней цены на коттедж составило 5,5% в Москве и 2% в Подмосковье.

Такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир». Больше всего цены упали в Кировской области — на 17,5%, Мордовии — 16,9% и Ульяновской области — 14,8%. На 6% снизилась цена такой недвижимости в Петербурге и на 7,4% в Ленинградской области.

В 33 регионах цены выросли. Больше всего они поднялись в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидером стала Республика Тыва с ростом в 16%, Сахалинская область — 15,7% и Магаданская область — 15,3%. Повысились цены и в курортных регионах из-за летнего повышения спроса.