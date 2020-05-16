Власти Москвы назвали возможные последствия бесплатной раздачи масок

https://static.news.ru/photo/a9916bec-975c-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Столичные власти считают, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к спекуляциям.

Об этом сказал первый заместитель главы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. По его словам, такой шаг может стать причиной возникновения некоего «тёмного рынка». Он отметил, что для столицы «это не выход из положения».

В Москве практика достаточно спокойная, — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, на сегодняшний день в столице ежедневно производится около 1 млн из 4 млн необходимых масок. Себестоимость каждой составляет семь рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы планируют к концу 2020 года производить до четырёх миллионов медицинских масок в сутки благодаря покупке производства Компании инновационных технологий (КИТ). Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.