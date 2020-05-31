Власти Москвы назвали сроки действия системы пропусков

https://static.news.ru/photo/834a37ee-a3f4-11ea-bd37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие системы пропусков в Москве продлится до 14 июня. Именно такой срок оговаривается в указе мэра, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

На текущий момент в соответствии с действующими редакциями указов мэра Москвы № 12-УМ и № 43-УМ пропускная система в Москве введена на срок до 14 июня, — отметил источник РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.