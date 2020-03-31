https://static.news.ru/photo/71ad2884-73e8-11ea-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане Москвы, находящиеся на домашнем карантине из-за коронавируса, могут получить от властей смартфоны с установленным приложением для контроля перемещений.

Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время карантина, который он выбирает, получить от нас телефон с предустановленным приложением, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Как ранее писал NEWS.ru, в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение, которое позволяет отслеживать нарушения карантина пациентами с коронавирусом, добровольно оставшимися на время лечения дома.