Граждане Москвы, находящиеся на домашнем карантине из-за коронавируса, могут получить от властей смартфоны с установленным приложением для контроля перемещений.
Если человек выбирает нахождение на дому, у него, в частности, есть вариант на время карантина, который он выбирает, получить от нас телефон с предустановленным приложением, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Как ранее писал NEWS.ru, в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение, которое позволяет отслеживать нарушения карантина пациентами с коронавирусом, добровольно оставшимися на время лечения дома.
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