Власти Мордовии решили открыть рынки и запустить общественный транспорт

https://static.news.ru/photo/77794536-9db9-11ea-9554-fa163e074e61_660.jpg Владимир Волков Фото: kremlin.ru

Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о смягчении карантинных ограничений с 25 мая. На территории региона откроется торговля продовольственными товарами на рынках.

Кроме того, общественный транспорт начнёт ходить по обычному расписанию, передаёт «Столица С».

При этом находящиеся на территории рынков торговые точки с непродовольственными товарами и продукцией, которая не относится к категории первой необходимости, останутся закрытыми. От владельцев открывающихся магазинов требуется полное соблюдение всех сантиарно-эпидемологических правил.

Как писал NEWS.ru, в Мордовии с начала мая медики выявили около 2,2 тысячи человек с пневмонией на фоне распространения коронавирусной инфекции.