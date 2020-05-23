Общество

Власти Мордовии решили открыть рынки и запустить общественный транспорт

15:03, 24 мая 2020
Владимир Волков Владимир Волков Фото: kremlin.ru

Глава Мордовии Владимир Волков подписал указ о смягчении карантинных ограничений с 25 мая. На территории региона откроется торговля продовольственными товарами на рынках.

Кроме того, общественный транспорт начнёт ходить по обычному расписанию, передаёт «Столица С».

При этом находящиеся на территории рынков торговые точки с непродовольственными товарами и продукцией, которая не относится к категории первой необходимости, останутся закрытыми. От владельцев открывающихся магазинов требуется полное соблюдение всех сантиарно-эпидемологических правил.

Как писал NEWS.ru, в Мордовии с начала мая медики выявили около 2,2 тысячи человек с пневмонией на фоне распространения коронавирусной инфекции.

До этого эксперты называли регионы, где сложнее всего будет справиться с коронавирусом и его последствиями. В списке они отметили Мордовию.

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