Власти могут ограничить поездки между РФ и Белоруссией

https://static.news.ru/photo/4861c1e2-12f8-11eb-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg /Transport-Photo Images/Global Look Press

При росте числа новых случаев коронавируса власти могут принять решение о сокращении пассажиропотока между Россией и Белоруссией, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота в ходе пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министровобъединения.

По его словам, в настоящий момент ситуация с COVID-19 серьёзная и никто не собирается это скрывать, передаёт ТАСС.

Если у нас будет резкое, а оно сейчас есть, возрастание числа заражённых, то, боюсь, мы не тольконе запустим поезд, а, может быть, ещё и сократим другие пассажиропотоки, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи предложил ввести в России карантин в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По мнению главного научного сотрудника центра Виктора Зуева, сейчас остановить распространение коронавируса в стране невозможно. Напомним, по данным на 20 октября, за сутки в России выявлено 16,3 тысячи случаев заражения COVID-19.