Власти Ленобласти могут смягчить ограничения после майских праздников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном смягчении ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По его словам, соответствующее решение будет принято после анализа уровня заболеваемости.
Главы районов подготовят руководителю региона предложения о смягчении карантинных мер на основании динамики заражения,
На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены, — подчеркнул он.
Дрозденко отметил, что уровень заболеваемости в настоящее время растёт только в нескольких очагах.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.
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