Власти Ленобласти могут смягчить ограничения после майских праздников

https://static.news.ru/photo/e25d22b2-8e34-11ea-a3d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном смягчении ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По его словам, соответствующее решение будет принято после анализа уровня заболеваемости.

Главы районов подготовят руководителю региона предложения о смягчении карантинных мер на основании динамики заражения, передаёт РИА Новости.

На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены, — подчеркнул он.

Дрозденко отметил, что уровень заболеваемости в настоящее время растёт только в нескольких очагах.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.