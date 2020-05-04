Общество

Власти Ленобласти могут смягчить ограничения после майских праздников

21:16, 04 мая 2020
Александр Дрозденко Александр Дрозденко Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном смягчении ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По его словам, соответствующее решение будет принято после анализа уровня заболеваемости.

Главы районов подготовят руководителю региона предложения о смягчении карантинных мер на основании динамики заражения, передаёт РИА Новости.

На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены, — подчеркнул он.

Дрозденко отметил, что уровень заболеваемости в настоящее время растёт только в нескольких очагах.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.

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