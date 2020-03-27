Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о новых мерах против коронавируса. По его словам, с 29 марта закроется движение общественного транспорта.
Ограничения будут действовать до 4 апреля,
При этом на территории республики не зафиксировано случаев заражения COVID-19.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.
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