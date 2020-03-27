https://static.news.ru/photo/c870e570-7028-11ea-8a7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о новых мерах против коронавируса. По его словам, с 29 марта закроется движение общественного транспорта.

Ограничения будут действовать до 4 апреля, передаёт КМВ. В регионе будут ездить только автомобили такси.

При этом на территории республики не зафиксировано случаев заражения COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Как ранее писал NEWS.ru, эпицентр коронавируса переместился в США.