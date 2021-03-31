Родители и педагоги Подмосковья протестуют против оптимизации Дома техника

В преддверии 60-летия первого полёта человека в космос власти подмосковного наукограда Королёва, считающегося цитаделью ракетно-космической отрасли, решили оптимизировать местный Дом юных техников (ДЮТ), объединив его с центром «Орбита», ориентированным на работу с детьми с особенностями развития. В городской администрации не отступают от своих планов несмотря на протесты общественности, обещая, что процесс будет проходить под контролем «наблюдательного совета».
Как
Родители учеников ДЮТ выступили против слияния с «Орбитой», поскольку это уничтожит уникальные кружки. В свою очередь чиновники заверяют, что не допустят ухудшения качества дополнительного образования, а оптимизация будет проходить под присмотром наблюдательного совета, куда войдут «эксперты, преподаватели и родители».
При этом, городские власти утверждают, что оптимизация — это «важный процесс, который происходит сейчас во многих отраслях, в том числе и в образовании, где создаются образовательные комплексы». Последние создаются в связи с решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, для создания некоего «единого образовательного пространства города», а «также повышения качества образовательных услуг» и «экономической эффективности».
Власти полагают, что оптимизация якобы приведёт к повышению зарплат преподавателей, а также освободит помещения для занятий, что создаст возможность для найма новых сотрудников.
По словам старшего администратора и педагога ДЮТ Натальи Синицыной, 10 марта состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений Королёва, на котором чиновники объявили о плане, по которому в городе должно остаться 35 образовательных учреждений.
В частности, как
В качестве критериев оптимизации были озвучены только «нерентабельность и неэффективность» деятельности, что у общественности вызвало недоумение, поскольку среди учеников ДЮТ самое большое в Королёве число лауреатов «Губернаторской стипендии», к тому же они регулярно участвуют и получают призы престижных технических конкурсов регионального, федерального и международного уровня.
Как писал NEWS.ru, в Московской области стартовал пилотный проект по централизации лабораторной службы. При этом то, как проходит оптимизация, вызывает опасения у медиков, которые боятся, что могут остаться без работы после передачи лабораторий частной компании.