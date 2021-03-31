Родители и педагоги Подмосковья протестуют против оптимизации Дома техника

https://static.news.ru/photo/2f3583ca-9228-11eb-a081-96000091f725_660.jpg Фото: dutkorolev.ru

В преддверии 60-летия первого полёта человека в космос власти подмосковного наукограда Королёва, считающегося цитаделью ракетно-космической отрасли, решили оптимизировать местный Дом юных техников (ДЮТ), объединив его с центром «Орбита», ориентированным на работу с детьми с особенностями развития. В городской администрации не отступают от своих планов несмотря на протесты общественности, обещая, что процесс будет проходить под контролем «наблюдательного совета».

Как сообщает издание РИАМО со ссылкой на местные власти, первый замглавы администрации Королёва Юрий Копцик вместе с представителем подмосковного министерства образования Александром Кармаевым и другими чиновниками провёл встречу с сотрудниками ДЮТ и центра «Орбита», а также родительским активом.

Родители учеников ДЮТ выступили против слияния с «Орбитой», поскольку это уничтожит уникальные кружки. В свою очередь чиновники заверяют, что не допустят ухудшения качества дополнительного образования, а оптимизация будет проходить под присмотром наблюдательного совета, куда войдут «эксперты, преподаватели и родители».

При этом, городские власти утверждают, что оптимизация — это «важный процесс, который происходит сейчас во многих отраслях, в том числе и в образовании, где создаются образовательные комплексы». Последние создаются в связи с решением губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, для создания некоего «единого образовательного пространства города», а «также повышения качества образовательных услуг» и «экономической эффективности».

Власти полагают, что оптимизация якобы приведёт к повышению зарплат преподавателей, а также освободит помещения для занятий, что создаст возможность для найма новых сотрудников.

По словам старшего администратора и педагога ДЮТ Натальи Синицыной, 10 марта состоялось совещание с руководителями образовательных учреждений Королёва, на котором чиновники объявили о плане, по которому в городе должно остаться 35 образовательных учреждений.

В частности, как пишет портал «Накануне», на той встрече было объявлено о слиянии четырёх учреждений дополнительного образования — двух школ искусств и ДЮТ с центром «Орбита». У педагогов и родителей возникает опасение по поводу дальнейшей судьбы ДЮТ, который фактически перестанет существовать. К тому же в Доме техника учатся дети со сверхспособностями, а «Орбита» ориентирована на работу с учениками с особенностями в развитии и имеет не техническую, а художественную направленность.

В качестве критериев оптимизации были озвучены только «нерентабельность и неэффективность» деятельности, что у общественности вызвало недоумение, поскольку среди учеников ДЮТ самое большое в Королёве число лауреатов «Губернаторской стипендии», к тому же они регулярно участвуют и получают призы престижных технических конкурсов регионального, федерального и международного уровня.

Как писал NEWS.ru, в Московской области стартовал пилотный проект по централизации лабораторной службы. При этом то, как проходит оптимизация, вызывает опасения у медиков, которые боятся, что могут остаться без работы после передачи лабораторий частной компании.