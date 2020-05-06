Власти ещё одного региона в России ослабили карантинные меры

https://static.news.ru/photo/930ee5e4-8f5e-11ea-9860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Псковской области с 6 мая ограничит карантинные меры. В регионе возобновят работу ряд магазинов и откроются для посещения кладбища.

Как сообщается на сайте регионального правительства, заработают магазины, которые продают непродовольственные товары и имеют отдельный вход с улицы. Торговые точки в развлекательных центрах по-прежнему останутся закрытыми.

Кроме того, возобновят работу компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, фирмы, занимающиеся подбором персонала и организации, занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

Жители региона смогут с 6 мая посещать стоматологические клиники по предварительной записи и соблюдении социального дистанцирования. Пациенты обязаны быть при этом в масках и перчатках.

В указе также оговариваются требования к торговым точкам, чью деятельность разрешено возобновить. В частности, сотрудники должны работать только в масках и перчатках, а также иметь средство для антисептической обработки рук. В магазинах одежды запретили примерку, в случае возврата товара все вещи должны быть продезинфицированы.

Ранее карантинные меры ослабили в Калининградской области. Там с 29 апреля открылись непродовольственные магазины. С 4 мая возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. Правительство обязало бизнес следовать правилам Роспотребнадзора по социальному дистанцированию, писал NEWS.ru.