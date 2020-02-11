https://static.news.ru/photo/fd1360cc-4ccf-11ea-b796-fa163e074e61_660.jpg Фото: otkrytiiarkhangelsk/vk.com

В Архангельске появился знак, похожий на дорожный, который призывает жителей позвонить маме. Надпись на красном фоне гласит: «Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме».

По словам руководителя пресс-службы города Ирины Буйновской, сейчас это пробный вариант, позже появится другая надпись — «Твоя мама ждёт звонка». Если идея приживётся, то подобные знаки появятся в разных местах. Планируется, что в первую очередь их установят в студенческом городке и на набережной, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Плаксина обвинила свою мать Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.