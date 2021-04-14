«Ъ»: Владимир Путин привился «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/331912a2-6e53-11eb-85eb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин сделал себе прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V». Об этом сообщил журналист газеты «Коммерсант».

Дело в том, что глава государства 14 апреля провёл онлайн-заседание попечительского совета Русского географического общества (РГО), а перед этим ему сделали второй укол вакцины. При этом на заседании появился глава центра Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

Его присутствие только на первый взгляд казалось искусственным. Говорят же, что после прививки пациент некоторое время нуждается в наблюдении врача. Так что логично было предположить, что именно это наблюдение и происходит, так сказать, на наших глазах, — отметил автор материала.

Журналист считает, что этот факт указывает на то, что Путин привился именно «Спутником V».

Первую фазу вакцинации президент прошёл 23 марта, писал NEWS.ru.

Процесс не снимали на видео, глава государства отметил, что не собирается копировать западных политиков, выставляя всё напоказ.