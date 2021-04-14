Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/82a840c2-9d0b-11eb-b459-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины. Об этом он сообщил на президиуме Русского географического общества. Глава государства также выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации.

Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом, — цитирует РИА Новости Путина.

Владимир Путин сделал прививку первым компонентом вакцины 23 марта. Мероприятие было непубличным, позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков уведомил представителей СМИ, что вакцинация прошла успешно. Спустя несколько дней, по его словам, российский лидер не испытывает проблем со здоровьем.

При этом в Кремле не раскрывают, какой именно вакциной привился президент. Как подчеркнул его пресс-секретарь, об этом знает сам Путин и его врач. Но это, заметил Песков, несущественно, поскольку все три существующие российские вакцины «надёжны, эффективны и безопасны», писал NEWS.ru.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 — это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а «КовиВак» пока разрешён для применения у лиц от 18 до 60 лет. Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата.