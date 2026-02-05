Проще зраз и кордон-блю. Финская запеканка «Кааливелли» с капустой и мясом: до чего же вкусно!

Вкуснее зраз и кордон-блю. Финская запеканка «Кааливелли» с капустой и мясом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и бюджетного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочные слои томлёной капусты с тмином, нежный фарш и рассыпчатый рис или перловка, которые готовятся вместе, создавая гармоничный, сытный и очень уютный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 800 г белокочанной капусты, 1 стакан отварного риса или перловки, 1 луковица, 2 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. тмина, соль, перец, бульон или вода. Капусту нашинкуйте, посолите и помните руками. Лук нарежьте и обжарьте с фаршем до полуготовности, добавьте томатную пасту, потушите 5 минут. В глубокую форму для запекания выкладывайте слоями: капуста, фарш, крупа. Повторите слои, завершив капустой. Посыпьте тмином, посолите, поперчите. Аккуратно залейте бульоном или водой, чтобы она доходила до середины формы. Накройте фольгой и тушите в духовке при 180°C 1,5 часа.

