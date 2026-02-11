Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснее оливье и без горошка: сытный салат с курицей и маринованными огурцами для семейных ужинов

Фото: D-NEWS.ru
Этот сытный салат с курицей и маринованными огурцами отдаленно напоминает оливье, но выходит вкуснее и готовится без горошка. Прекрасный вариант для семейных ужинов.

Вкус салата — это гармония контрастов: сочная, но нежная курица, хрустящие и кисловатые маринованные огурчики, сладковатая отварная морковь и сливочно-яичная заправка с яркой ноткой свежего укропа.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 маринованных огурца, 2 отварные моркови, 4 вареных яиц, пучок свежего укропа, 4-5 ст. л. майонеза, соль. Курицу, морковь и маринованные огурцы нарежьте небольшими кубиками. У яиц отделите белки от желтков. Белки нарежьте кубиками и добавьте в миску с курицей, огурцами и морковью. Желтки разомните вилкой в отдельной миске. К желткам добавьте майонез, мелко нарезанный укроп, соль. Тщательно перемешайте до получения однородного крема. Этим соусом заправьте салат. Подавайте, украсив веточками укропа.

Ранее стало известно, как приготовить салат на вечер с грибами: все нарезать крупным кубиком и перемешать — получается вкуснота.

