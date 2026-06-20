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20 июня 2026 в 14:30

Вкуснее любого торта — трубочки с белковым кремом: без сливок, без масла — выходит вкусно и много

Фото: D-NEWS.ru
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Сладкие трубочки — это нежное, хрустящее лакомство, которое готовится из слоеного теста и воздушного белкового крема. Идеально к чаю или кофе, а также для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 3 белка, 150 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока, ванилин.

Рецепт: тесто разморозьте, нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Оберните полоски вокруг конусов (металлических или самодельных из фольги). Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть, затем снимите конусы.

Для крема белки взбейте с лимонным соком до мягких пиков, постепенно добавляя сахар и ванилин, взбивайте до устойчивых пиков. Наполните трубочки кремом с помощью кондитерского мешка.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить трубочки по этому рецепту. Они получились хрустящими, а крем — легким, сладким, с легкой ванильной ноткой. Начинку можно сделать шоколадной, если добавить в крем 1 ст. л. какао.

Ранее стало известно, как приготовить сахарные бублики из слоеного теста.

Проверено редакцией
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