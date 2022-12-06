Во «Вконтакте» сообщили о росте заработка сообществ

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Социальная сеть «ВКотнакте» сообщила о развитии платформы монетизации VK Donut, с помощью которой авторы контента в 2022 году смогли заработать 383 млн рублей, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным результатом в прошлом году. Помимо того, более чем в полтора раза увеличилось количество пабликов, подключенных к программе, а число подписчиков, которые поддерживают авторов с помощью подписки на регулярные пожертвования, увеличилось на 81%.

Администраторы сообществ в VK в 2022 году смогли заработать 4 млрд рублей, что стало возможным благодаря развитию системы монетизации контента, благодаря которой авторы получают отчисления с пользовательских просмотров рекламных записей в пабликах и ленте новостей, а также клипов и сторис. Рост выручки пабликов, подключенных к этой системе, увеличился на 87%.

Ранее сообщалось, что россияне стали проводить во «ВКонтакте» больше времени, чем в популярном мессенджере WhatsApp и TikTok. Согласно данным Mediascope, с января по октябрь 2022 года среднее время нахождения российских пользователей в VK увеличилось с 16,5 минуты до 19,5 минуты в сутки, что является самым высоким показателем среди соцсетей и мессенджеров в России.

До этого «ВКонтакте» обновила правила сообществ, сняв ограничения на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую авторы выпускают самостоятельно, благодаря чему они смогут более эффективно выстраивать политику монетизации. Также в VK ослабили ограничения на смену тематики сообществ. Помимо того, соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций, что даст еще больше возможностей для коллабораций с рекламодателями. Все изменения в правилах вступят в силу 23 ноября.