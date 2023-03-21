«ВКонтакте» достигла рекордных показателей по аудитории «ВКонтакте» смогла достичь рекордного показателя ежедневной аудитории в 53,6 млн пользователей

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» установила новые рекорды благодаря продуктовым и технологическим обновлениям. В марте 2023 года ежедневная аудитория VK достигла 53,6 млн пользователей. Одним из драйверов роста стали VK Клипы, которые достигли пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. Благодаря развитию соцсети авторы также смогли значительно увеличить свои доходы, заработав рекордные 4 млрд рублей.

Наша аудитория активно растёт, несмотря на то, что уже составляет большую часть всех пользователей рунета. Это достигается благодаря развитию наших ключевых сервисов, в числе которых VK Клипы, рекомендательные алгоритмы, лента, личные профили и сообщества, — заявила CEO VK Марина Краснова.

В январе сервис VK Клипы значительно улучшил качество рекомендаций, благодаря чему время, которое пользователи проводили за просмотром клипов, выросло на 30%. При этом в феврале этот показатель вырос в 3,2 раза, а просмотры — в 2,5 раз. Лента «ВКонтакте» также продолжает масштабный рост благодаря развитию рекомендательных алгоритмов. За январь и февраль количество просмотров на ней увеличилось на 46%.

Соцсеть «ВКонтакте» ранее вошла в топ-10 приложений, которые генерируют мировой трафик, согласно данным аналитической компании Sandvine. По итогам 2022 года приложение заняло четвертую строчку рейтинга в категории «Мобильные социальные приложения» и девятую — в категории «Социальные приложения». Аудитория приложения выросла на 6,9% год к году и составила 76,9 млн человек.