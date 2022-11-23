VK обновила правила для сообществ и возможности монетизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила правила сообществ, сняв ограничения на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую авторы выпускает самостоятельно, благодаря чему они смогут более эффективно выстраивать политику монетизации. Также в VK ослабили ограничения на смену тематики сообществ. Помимо того, соцсеть упростила правила проведения конкурсов и акций, что даст еще больше возможностей для колабораций с рекламодателями. Все изменения в правилах вступят в силу 23 ноября.

Также «ВКонтакте» проводит эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы в зависимости от ее качества. Теперь реклама, которая сделана наиболее качественно и интересно, сможет получить больше внимания. По результатам первых тестов, охват качественных рекламных публикаций вырос на 32%.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

VK ранее провела опрос для исследования этики общения в мессенджерах, который показал, что каждый третий пользователь никогда не записывает голосовые сообщения, а каждого седьмого они раздражают. Больше половины (60%) респондентов отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений способна улучшить их отношение к ним. Также около трети пользователей мессенджеров (37%) бесят опечатки и ошибки, а каждого третьего раздражает дробление сообщений на множество коротких.