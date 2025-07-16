Вишневые листья и тархун: секрет невероятных огурцов на зиму

Этот рецепт — не просто заготовка, а маленькое волшебство: вишневые листья и тархун придают огурцам невероятный аромат, а двойная заливка кипятком сохраняет их упругими до весны. Попробуйте — и обычные огурцы станут вашим фирменным деликатесом!

Начните с подготовки: промойте 1,5 кг мелких огурчиков с шипами, замочите их в ледяной воде на 2 часа. Стерилизуйте литровые банки. На дно каждой банки уложите: 3 зубчика чеснока, 2 зонтика укропа, 5 горошин душистого перца, 1 стручок острого перца (кольцами), 3 вишневых листа и пучок свежего тархуна (5–7 веточек). Плотно заполните банки огурцами вертикально. Приготовьте маринад: в 1,5 л воды добавьте 3 ст. л. соли крупного помола, 5 ст. л. сахара, доведите до кипения. Залейте огурцы в банках кипятком на 15 минут, слейте воду обратно в кастрюлю. Снова доведите ее до кипения, добавьте 150 мл 9%-ного уксуса. Сразу разлейте кипящий маринад по банкам, закатайте стерильными крышками. Переверните банки, укутайте одеялом на сутки. Храните в темноте и прохладе.

Вишневые листья содержат дубильные вещества для хруста, а тархун придает изюминку. Холодное замачивание и двойная заливка — залог упругости! Огурцы должны быть свежими, без пустот.