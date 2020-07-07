Вирусологи составили список мест, где проще всего заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7ac807d2-c0a9-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что с 23 июня 2020 года большинство ограничений на посещение общественных мест в Москве сняты, угроза заражения коронавирусом сохраняется. Вирусологи и эпидемиологи оценили публичные пространства с точки зрения риска инфицирования и выяснилось, что бары и клубы менее опасны, чем, например, магазины у дома.

С точки зрения эпидемиологической опасности, важно не назначение помещения, а качество вентиляционной системы в нём. Если воздух внутри циркулирует плохо, то опасно любое замкнутое пространство, пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По мнению директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александра Лукашева, самые опасные места — общественный транспорт в часы пик и аптеки и магазины у дома, в которых скапливаются очереди. На ситуацию влияет и то, что многие горожане перестали считать нужным соблюдение правил социального дистанцирования и ношение масок, пишут «Известия».

А бары, рестораны и клубы занимают третью позицию в списке. Наиболее рискованно находиться там, где проходит вечеринка, на которую пришло большое количество гостей, рассказала сотрудница научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. Религиозные сооружения, в частности, храмы — на четвёртом месте в списке. Дело в том, что во время пения (например, при проведении различных обрядов, священнослужений), капельки слюны изо рта разлетаются вместе с частичками вируса, если человек болен. Также певцы глубоко дышат, что тоже повышает риски заражения. Например, на мероприятии церковного хора в штате Вашингтон (США) заразились 87% участников, 53 человека из 61 заболели, двое впоследствии умерли.

На пятом месте — другие общественные места и мероприятия, где люди тяжело дышат и громко говорят, в частности, фитнес-клубы, концерты, конференции, представления. Это подтверждается данными, полученными от специалистов Университета Тохоку в Сендае (Япония). Так, из 61 выявленного случая массового заражения часть произошла в больницах и домах престарелых, но чуть более половины людей были инфицированы на музыкальных мероприятиях, в ресторанах и на рабочих местах. Например, с концерта живой музыки заболевшими ушли и сами исполнители, и зрители, и персонал заведения, где проходило мероприятие.

Также специалисты назвали потенциально опасными местами стоматологические кабинеты (там при лечении зубов образуется большое количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы вируса), театры, кинотеатры, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах.

К самым потенциально опасным местам я бы отнес трибуны стадионов — болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки. Караоке тоже представляет опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По той же причине угрозу несут кальянные. Стоит помнить, что никогда не знаешь, где заразишься. Тесного контакта с людьми всегда лучше избегать, и не только в период пандемии коронавируса, — добавил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов.

За время пандемии коронавируса в столице умерли 4027 человек. По данным на 7 июля, число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694230 заражённых в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629. Московская область вошла в число российских регионов с наименьшими темпами прироста за сутки — 0,3%.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США и более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru ранее, пандемия новой коронавирусной инфекции в мире ещё не достигла своего пика. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, за выходные в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения новой болезнью.