Вирусологи призвали Путина ввести обязательную вакцинацию

Эксперты-вирусологи, врачи, а также компетентные структуры убеждают президента Владимира Путина сделать вакцинацию от коронавируса обязательной или ввести ограничения для непривитых и непереболевших граждан. Об этом сообщил близкий к Минздраву высокопоставленный источник.

Ранее за обязательную вакцинацию от коронавируса выступил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это необходимо для победы над пандемией, которая возможна только, если будут привиты три четверти населения России.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что введение обязательной вакцинации не противоречит Основному закону страны и не нарушает предусмотренные в нём права россиян. Однако для реализации этой инициативы необходимо принятие федерального закона.

Накануне власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию для лиц старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Примеру Северной столицы намерена последовать Пензенская область.