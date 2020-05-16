Вирусолог заявил, что Россию ожидают несколько волн коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что Россию может ожидать несколько волн заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде для её фильма «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1». По его словам, эпидемия COVID-19 не закончится в ближайшее время.

Этот вирус пришел надолго и всерьез, — заявил Гинцбург.

Его мнение поддержала главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, при этом отметив, что говорить о новой волне заболеваемости в данный момент преждевременно. Она заявила, что сейчас стоит «наблюдать за текущей динамикой».

И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать, — сказала главврач.

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн выразил уверенность, что заразиться коронавирусом можно даже через пачку чипсов.